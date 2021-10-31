ننشر تفاصيل حفل سميرة سعيد بمهرجان الموسيقى العربية

تحيي المطربة سميرة سعيد حفلا في دار الأوبرا يوم الثلاثاء القادم، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية تحت قيادة المايسترو محمد عرام ويسبقها فقرة للمطرب زياد برجي.

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