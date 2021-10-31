عمرو دياب يثير الجدل بـ صورة له مع فتاة

نشرت الموديل اللبنانية تيارا واهب عبر خاصية ستورى على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيديو لها مع الهضبة عمرو دياب لا يتعدى مدته ال 5 ثوانى . ولقى الفيديو سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفلتر التى استخدمته الموديل في الفيديو ؛ وهو ما جعلها تحذف الاستورى بعدها بدقائق. وأثار الفنان عمرو دياب الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” بعد نشرها صورة له مع فتاة . وعلق عمرو دياب على الصورة قائلا “ #اتقل_وراضي ”.

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