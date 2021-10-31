بالصور.. أحدث ظهور لـ نيللى كريم و زوجها من مهرجان قرطاج السينمائي

نشرت الفنانة نيللى كريم عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها. وظهرت نيللى كريم برفقة زوجها من مهرجان قرطاج السينمائي، مما نال إعجاب متابعيها. وافتتحت الدورة الـ 32 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية وتم تكريم نيللي كريم لمسيرتها السينمائية و"لبابا ديور" في النقد السينمائي، وتم منح جائزة التوزيع والإنتاج للمنتج أنور الصادق الصباغ.

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