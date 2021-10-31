إلهام شاهين رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية بمهرجان شرم الشيخ

اختيرت الفنانة إلهام شاهين لأول مرة كرئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الكبري بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي.

وتضم لجنة التحكيم أيضا إلى جانب إلهام شاهين كل من : الفنان والنجم داوود حسين من الكويت ، الفنان كاكوموتو أتوسوشي من اليابان ،الفنانة سيسيا باباثا ناسوي من اليونان، والفنان أدمون أكسوماري من ألبانيا.

ويشارك في مسابقة العروض الكبرى 6 عروض مسرحية هي : العرض الإيطالي the last flower للمخرج Fabio omodie ، والعرض التونسي ربع وقت للمخرجة سيرين قنون ، والعرض العراقي بوق اسرافيل للمخرج على دعيم ، والعرض المشترك بين بولندا + أمريكا + إنجلترا tram للمخرج Ian aslup ، العرض الجورجي pirosmani للمخرج Elene Matskhonashivil ، والعرض المصري رصد خان للمخرج كريم حمدي.

وتضم مسابقة محور المونودراما من لجنة تحكيم دولية منها الممثل طارق صبري ومن العراق الفنان جبار المشهداني والنجمة لقاء الخميسي، أما مسابقة محور الشارع فتتكون اللجنة من الفنان القدير أحمد صيام والناقد يوسف الحمدان والمخرج إياد شطناوي”.

يذكر أن المهرجان يكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.