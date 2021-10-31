Dune يسيطر على البوكس أوفيس للأسبوع الثاني من طرحه بدور العرض

سيطر فيلم الخيال العلمي Dune على البوكس أوفيس الأمريكي في الأسبوع الثاني من طرحه بدور العرض المحلية، بعد شهر من عرضه في السينمات العالمية.
حقق Dune إيرادات بلغت حوالي 59 مليون دولار في السينمات الأمريكية، فيما وصلت أرقامه إلى 241 مليون دولار عالميا.
يعرض فيلم Dune على منصة HBO MAX بالتوازي مع السينمات، لذا ستبدأ أرقام إيراداته في التراجع خاصة مع طرح المزيد من الأفلام خلال الفترة المقبلة.
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