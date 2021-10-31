شاهد.. بإطلالة محتشمة.. نيرمين ماهر تخطف الأنظار عبر انستجرام

حرصت الفنانة نيرمين ماهر على مشاركة متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نيرمين ماهر في الفيديو بإطلالة محتشمة، ترتدي فستان باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلا بطريقة مميزة، مما أثار إعجاب متابعيها.

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