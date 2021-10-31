ننشر رأي منة فضالي في ياسمين صبري

كشفت الفنانة منة فضالى عن رأيها فى الفنانة ياسمين صبري على هامش فعاليات مهرجان أوسكار العرب .

وقالت من فضالى :" ياسمين صبرى حلوة وزى القمر ، وهى عارفة إنها مش شاطرة فى التمثيل محتاجة تشتغل على نفسها ومش عيب ".

وأضافت منة فضالى :" دى حاجة متزعلش والجمال مش كل حاجة ".

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