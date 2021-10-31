أمير شاهين يثير الجدل حول حالة الصحية

حضر الفنان أمير شاهين ثاني حفلات “صوت السينما” التي أقيمت في قصر عابدين، وأحياه مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، برفقة زوجته وشقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الفن.

ظهر الفنان أمير شاهين في إحدى صور الحفل متكئا على “عكاز” ما يدل على إصابته من جديد ما أثار الجدل حول حالته الصحية وإصاباته المتكررة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكشف الفنان أمير شاهين في يوليو الماضي، عن تعرضه للاصابة بكسر فى الركبة وذلك بنشر صورة لإصابته عبر حسابه على موقع تطبيق انستجرام.

وعلق أمير شاهين على الصورة التي ظهرت فيها كلبته الصغيرة وهي جالسة على قدمه قائلا : "إنها تشعر بألمي كسر الساق.. ملاحظة.. أنا بخير الحمد لله.. أحلى صيف ده ولا إيه؟”.

ثم عاد ونشر تفاصيل حالته الصحية، وقال إنه تعرض لإصابة شديدة في قدمه وستكون رحلة العلاج طويلة هذه المرة، بعد إجرائه لعملية مسمار نخاعي.

بدأت سلسلة إصابات أمير شاهين بعد إعلان زواجه في أكتوبر الماضي، وقال في حوار له مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "بعد الزواج بأسبوع كسر إصبعي، لكن الزواج جميل وأنا كنت ضد فكرة الزواج ولكن زوجتي منة غيرت الفكرة لدي تماما، وأنا ومنة اصدقاء منذ أكثر من 10 سنين".

وقاطعته الفنانة إلهام شاهين، موجهة حديثها إلى زوجته منة جاب الله مازحة: "عملتي فيه إيه"، مضيفة: "منة جميلة وطيبة وعائلتها محترمة ووالدتها شبه والدتي وشعرت أن عائلة زوجة أخي قريبة من عائلتنا ومترابطين جدا ".

وتابعت الهام شاهين: "كنت أتمنى يوم زواج شقيق أمير، وهو كان خايف من فكرة الزواج وأجلها كتير وعملت مجهود كبير لإقناعه بالزواج وعندما اخبرني برغبته في الزواج عملنا الفرح في أسبوع".

وكانت آخر أعمال أمير شاهين هو المشاركة مسلسل “بين السما والأرض” الذي عرض فى رمضان الماضى، وهو عمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.