شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهرت نادين نسيب نجيم بإطلالة ساحرة ، من أحدث جلسة تصوير لها وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة. وعلقت نادين نسيب نجيم علي الصور قائلة: “بحبكم من كل قلبي تحية كبيرة لمصر و اهل مصر بتشرف بوجودي معكم احلا ناس شكراً ياسمين لدعوتي كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت اتصور مع الكل بشوفكم قريباً ”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادين نسيب نجيم توجه رسالة للمصريين..تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.