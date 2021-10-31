عمرو دياب ينشر صور جديدة من حفلته في دبي عبر الانستجرام

نشر الفنان عمرو دياب ، صور جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهر عمرو دياب ، في الصور من حفلته أمس مما آثار إعجاب متابعيه . حيث أشعل الفنان عمرو دياب، حفل بحديقة اليوبيل في معرض إكسبو 2020 دبي وسط حضور آلاف المعجبين من الجمهور. وقام عمرو دياب، بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة به من ضمنها أغنية “أنت الحظ” والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جداً.

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