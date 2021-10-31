‏ ‏تفاصيل صراع بين زين مالك وجيجي حديد على حضانة...

تطورت أحداث الأزمة التي ألمت بعائلة حديد سريعا بعد انفصال زين مالك وجيجي حديد إثر مزاعم اعتدائه على والدتها.

قالت مصادر إن زين مالك وجيجي حديد انفصلا بسبب مزاعم والدتها يولاندا حديد باعتدائه عليها بالضرب في منزله، في الوقت الذي أوضحت فيه عارضة الأزياء الشابة عبر ممثلها أنها لن تتحدث في الأمر وتركز حاليا على ابنتها الرضيعة.

زين مالك وجيجي حديد يتشاركان حضانة ابنتهما التي تبلغ من العمر 13 شهرا، وتعهد المغني الشهير بأنه سيبذل كل جهده لتجنب الدخول في صراع على حضانة خاي الصغيرة.

ويشعر مغني فريق وان دايركشن الذي يبلغ من العمر 28 عاما بقلق شديد حول مستقبل عائلته بسبب النزاع الذي وقع عقب زعم يولاند حديد 57 عاما، بأنه اعتدى عليها وضربها في منزله بولاية بنسلفانيا.

القلق الذي يشعر به زين مالك، ليس مصدره النزاع مع جيجي حديد 26 عاما على الحضانة فقط، فحتى لو أقرت عارضة الأزياء الشابة بدوره في الحضانة المشتركة، فمن حق يولاندا أن تتخذ ضده إجراء قانوني يحرمه من ابنته حال أثبتت الاعتداء.

ووفقا لتقارير صحفية فإن العلاقة بين زين مالك وجيجي حديد كانت متوترة منذ فترة خلال سنوات ارتباطهما، قبل الحادث مع يولاندا الذي أنهى هذه القصة الرومانسية التي تصدرت عناوين الصحف لفترة طويلة.

اتهمت يولاند حديد زين مالك بأربعة تهم في أوراق القضية التي حصلت عليها ديلي ميل، وتم تقديمها للمحكمة، من بينها ضربها ودفعها بقوة وإلقاء السباب عليها في منزله.

أكدت مصادر مقربة من العائلة لموقع مجلة PEOPLE انفصال عارضة الأزياء جيجي حديد والمغني البريطاني زين مالك بعد أزمة اعتدائه على والدتها يولاندا حديد.

وقالت المصادر إن العائلة تحاول حاليا توفير أفضل وضع للطفلة الصغيرة "خاي"، وسط أجواء من الحزن لانتهاء العلاقة الرومانسية المستمرة منذ عام 2015.

واضطر زين مالك الذي يبلغ من العمر 28 عاما، إلى الرد على هذه المزاعم في بيان له على حسابه بموقع تويتر.

وأكد زين مالك حبيب جيجي حديد في بيانه، على أنه شخص يحرص على الخصوصية في حياته، ويسعى مؤخرا لتوفير مساحة آمنة وخاصة لابنته الصغيرة.

وتحدث زين مالك عن تفاصيل الواقعة التي قررت يولاند حديد إثارتها إلى الصحافة رغم محاولاته للإبقاء على الأمر داخل الأسرة، موضحا أن خلاف ما وقع بينه وبين أحد أفراد الأسرة التي حضرت إلى منزله في غياب ابنتها منذ عدة أسابيع.

وأشار زين مالك إلى أنه رغم جهوده للحفاظ على سرية الشأن العائلة إلى أنه بطريقة ما تم تسريبه إلى الصحافة، فيما لم تتطرق يولاند إلى الادعاءات علنا.

وأصدرت جيجي حديد بيانا عبر وكيلها، حول خلاف زين مالك ووالدتها المزعوم، أكدت فيه على أنها تركز كل جهودها على طفلتها التي تبلغ من العمر 13 شهرا، وتحاول تحقيق الأفضل بالنسبة لها.

قالت جيجي حديد في تصريحات صحفية لها من قبل أن علاقة حبيبها زين مالك ووالدتها يولاند على ما يرام، مشيدة بدوره في التعامل معها والوقوف إلى جانبها.