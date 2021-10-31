محمد رمضان في ضيافة ابن حاكم الإمارات

نشر الفنان المصري محمد رمضان مجموعة من الصور من داخل قصر ابن حاكم حاكم دولة الإمارات.
ويظهر رمضان في الصور التي نشرها أمس السبت عبر حسابه في تطبيق "انستغرام"، وهو يركب دراجة نارية، وخلفه تظهر طائرة هليكوبتر، وعلق: "لأصل لأهدافي في وقت قياسي أحتاج إلى أسرع وسيلة".
وتابع: "من قصر الصديق الغالي والأخ الكبير الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، ابن حاكم دولة الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، وأول أحفاد رمز الشيوخ الشيخ زايد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".
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