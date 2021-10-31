مصطفى فهمي في أول تعليق له على الانفصال: لا أمانع من تسليمها كافة حقوقها وما أسهل التجريح

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر الفنان مصطفى فهمي بيانا صحفيًا عن طريق المحامية سناء لحظي وكيلة الفنان يكشف تفاصيل جديدة حول انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وأبدى مصطفى فهمي انزعاجه من هجوم فاتن موسى ونشرها أسرارًا من حياتهما الزوجية بعد الانفصال وجاء في البيان “ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح “.

وأضاف البيان “ما أسهل التجريح والاتهام وما أصعب أن يصون الإنسان للأخرين سيرتهم وصورتهم حتي بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدوا من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب..والناس في هذا فريقين منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقة، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الاخر الذي اختلف معه مهما كلفه الامر”.

وجاء في البيان إنه بناءا على التصريحات الأخيرة للإعلامية اللبنانية فاتن موسى حول انفصالها عن الفنان مصطفى فهمي نفيد علم سيادتكم بما يلي:

1- أن الفنان مصطفي فهمي قام بتطليق السيده/ فاتن بتاريخ٢٠٢١/١٠/٢٦ بعد زواج دام حوالي اربع سنوات تقريبا حيث تم الزواج في ٢٠١٧/٨/٦.

2- أن إعلان السيده فاتن بالطلاق تم رسميا وذلك بالإضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأكدته وكيله الفنان.

3- أن الفنان مصطفي فهمي لم يمانع مطلاقا في تسليم مطلقته كافة حقوقها القانونية والشرعية سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا وكذلك السيارة المهداه منه لها وكافة أغراضها فور وصولها الي القاهره أو تحديد وكيلا لها لاستلام كافة مستحقاتها.

4- أن الفنان مصطفي فهمي لا يرغب في الخوض في أسباب الطلاق باعتبار ذلك أمور شخصيه تخص الطرفين فقط الا اذا اضطر الي ذلك.

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