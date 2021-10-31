أول تعليق من أحمد فلوكس بعد إصابته بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن الفنان أحمد فلوكس محبيه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وفقا لنتيجة المسحة والفحوصات الطبية التي أجراها وجاءت إيجابية.

وعلق «فلوكس» على نبأ إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك» قائلا: «بشكر كل من سأل عني وبيدعيلي وبيهتم، وبدعيلكم برحمة ربنا من هذا الابتلاء أنتم وحبايبكم وأهاليكم وأمة المسلمين جميعا».

ويخضع أحمد فلوكس حاليا لإجراءات العزل المنزلي ويتعاطى البروتوكول العلاجي المعلن من وزارة الصحة، ومن المقرر أن يجري مسحة ثانية بعد أسبوعين لمعرفة إن كان قد تعافي من الوباء العالمي أم لا.

وكانت «رابيا»، زوجة أحمد فلوكس، قد أعلنت نبأ إصابته بكورونا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: «أحمد فلوكس إيجابي كورونا.. أرجو الدعاء له بالشفاء».

وكان أحمد فلوكس قد أعلن أخيرا في تصريحات له عن تعرضه لأعمال سحر أثرت على علاقته بطليقته الفنانة هنا شيحة، وكادت تفقده الحركة، بحسب قوله.

وأبدى «فلوكس» وفقا لتصريحاته حينها، استيائه الشديد من حالة التجريح التي تسيطر على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عند مناقشتهم لأي موضوع.