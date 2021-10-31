من دبي إلى السعودية إلى مصر في أسبوع.. محمد رمضان يفرض نفسه على الساحة الغنائية

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح الفنان محمد رمضان، خلال سنوات قليلة أن يحجز مكانه على الساحة الغنائية، كما استطاع أن يفرض أسلوبه وطريقته الخاصة التي لا ينافسه فيها أحد.

فخلال الأيام الماضية قدم رمضان حفلا كبيرًا في الإمارات برعاية كبرى المجلات الهندية وهي “فيلم فير”، وهي المجلة الأشهر في الهند، والتي تقيم سنويًا أحد أكبر حفلات توزيع الجوائز.

وقد شاركه في الحفل نجمة الاستعراض الهندية أورفاشي راوتيلا، والتي شاركته الظهور في أغنيته “فرزاتشي”.

وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور العربي والهندي،إلى جانب بعض الجنسيات الأخرى، وبعيدًا عن حجم الجماهير، فأن أهم المكاسب الذي حققها رمضان في الحفل هو الزحف إلى الجمهور الهندي وبناء قاعدة متينة معه، تجعله يردد أغانيه رغم أن العديد منهم لا يفهم كلمات أغانيه ولكن يفهم طريقة رقصه وموسيقاه، وهذا ما جعل رمضان يتقدم بساعات ضوئية عن غيره في مناطق خارج الوطن العربي.

أما غدًا فسيفتتح محمد رمضان أولى حفلات موسم الرياض، وجعلونا نتوقف عند نقطة “يفتتح”، فبين كل نجوم الوطن العربي يتم اختيار محمد رمضان “الممثل” ليفتتح موسم الرياض، الذي يعد أحد أهم وأبرز فعاليات المملكة السعودية الاَن.

بل أن حفله تم بيع تذاكره بالكامل بعد يومين فقط من فتح باب التذاكر، وهذا ما يؤكد حجم جماهيره في الوطن العربي.

واستطاع رمضان بالفعل أن يؤكد مكانته ويستحوذ على جزء من الساحة يخصه لوحده سواء أحببته أو أحببت أغانيه أم لا، لكنه موجود وبقوة، حتى أن معظم منتقديه في العلن يرقصون على أغانيه في الخفاء.

محمد يعلم أنه يخوض تجربة الغناء بتحدي وإصرار ويريد أن يحقق مكانة لا تقل عن مكانته في التمثيل، رغم أنه يعمل جيدًا أنه ليس بمطرب، ولكنه متاكد بأنه لديه ما لا يملكه غيره، وهذا ما يجعله يسير واثق الخطى.

وفي الخامس من نوفمبر ينتقل محمد رمضان من السعودية إلى مصر ليقدم حفلا ضخمًا في فاميلي بارك وتراوحت تذاكر حفله بين 300 إلى ألف جنيه، وحققت مبيعات كبيرة حتى الاَن.

فبعيدًا عن النجاح الذي يحققه محمد رمضان على الساحة الغنائية، والذي يعتبره البعض ظاهرة وستختفي ولكن هذا ليس واقعي، لأنه يقود تجربته بتحدي وإصرار بالإضافة أنه يمتلك شفرة جمهوره وقادر على مفاجئته بين الحين والاَخر، والدليل حجم المشاهدات الذي تحققه أغنياته على مواقع الأغاني الشهيرة، إلى جانب ترشيحه للعديد من الجوائز على مستوى القارة.

وخلال السنوات الأخيرة قدم رمضان مجموعة من الدويتوهات التي زادت من قاعدته الجماهيرية في انحاء الوطن العربي وخارجه.

وكما قولت سواء أحببته أم لا فأن محمد رمضان كسب الرهاب وفرض نفسه على الساحة الغنائية وبقوة، وظاهرة في حد ذاته تستحق الدراسة.