ظهرت معه قبل ست سنوات في إعلان.. من هي تيارا واهب التي نشر عمرو دياب صورته معها؟

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأ الفنان عمرو دياب جمهوره بنشر صورة له مع موديل إعلانات لبنانية تدعى تيارا واهب عبر حسابه على “إنستجرام”.

وبالطبع تسائل محبيه عن هوية الفتاة الحسناء تيارا واهب التي علق عمرو دياب على صورتهما معا “اتقل وراضي” في إشارة إلى أغنيته الجديدة لذا فمن المحتمل أن تظهر معه في كليب أغنيته الجديدة.

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ومالا يعرفه الكثيرون أن هذه لا تعد المرة الاولى التي تظهر فيها تيارا برفقة عمرو دياب فقد ظهرت معه من قبل في إعلان بيبسي عام 2015.

إلى جانب عملها كموديل إعلانات تيارا لديها شغف بالغناء والموسيقى وسبق وغنت لأشهر المطربين مثل السيدة فيروز وأغنيات أخرى باللغة الإنجليزية.

وفي مطلع هذا العام ظهرت تيارا كضيفة في برنامج “صباح الخير يا عرب” بعد نجاحها في أغنية “لبيروت” للسيدة فيروز وقالت تيارا عن نفسها أنها تعتبر نفسها مغنية فهي تعشق الغناء منذ طفولتها وحتى الآن وهي تدرس بالجامعة.

وقالت تيارا إنها تلجأ لكتابة الأغاني كي تعبر عن مشاعرها وتخرج الطاقة التي بداخلها.

وأضافت تيارا أنها كانت تفضل الغناء بالإنجليزية ولكنها بعد انفجار بيروت قررت غناء “لبيروت” لفيروز ومن وقتها أحبت صوتها في الغناء بالعربية ورغبت في معرفة الكثير عن الثقافة العربية.

وفي العام الماضي حلت تيارا ووالدتها كلاريتا ضيفتا على برنامج “صباح الخير يا عرب” الذي يعرض عبر قناة MBC وكشفت الأخيرة عن صفات شخصية في تيارا من خلال لعبة للأم وابنتها حول من يعرف الثاني بصورة أكبر.

وقالت كلاريتا والدة تيارا واهب عنها.

-عنيدة للغاية.

-مطربها المفضل هو المغني الأمريكي ذا ويكند.

– الوقت المفضل لديها للغناء بعد الظهر.

-لا تصالح والدتها بالكلمات بل تحتضنها بقوة.

-اسم صديقتها المقربة أليس”.