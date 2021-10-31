نقابة الموسيقيين تصدر قرارًا بإيقاف أحمد سعد عن الغناء لهذا السبب (مستند)

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها اليوم الأحد، إيقاف المُطرب أحمد سعد اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك نظرا لعدم سداده الغرامة التي وقعت عليه، الشهر الماضي من قبل النقابة، بعد الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي وعدم التزامه بقرارات النقابة.

وكانت النقابة قررت تغريم أحمد سعد 20 ألف جنيه بعد هذا الحفل لغنائه بطريقة “البلاي باك” وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع، وهو ما خالف قرار النقابة.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أنها حازمة بشأن تطبيق قرارعدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك) وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدني ثمانية عازفين.

ويعد أحمد سعد أول فنان يتم تطبيق هذا القرار عليه، وقد تم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لاتهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة.

وتم إنذار أحمد سعد بعدم تكرار الغناء علي الفلاشة (بلاي باك)، وفي حال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقا للقانون.

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