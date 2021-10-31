هزت قلوب محبيه وصدمتهم .. الفنان الكبير خالد الصاوي على كرسي متحرك - شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مي كُريم زوجة الفنان خالد الصاوي تفاصيل حالته الصحية، بعد مروره بوعكة جعلته لا يغادر المنزل خلال الفترة الماضية، واضطر لإيقاف جميع مشاريعه الفنية.تفاصيل حالة خالد الصاوي الصحية

وقالت زوجة خالد الصاوي لـ القاهرة 24، إن الفنان لازال يتلقى العلاج الطبيعي مع مسكنات وحقن علاجية، كما أنه خاضع كونسلتو من أطباء المخ والأعصاب المتابعين لحالته الصحية، الذي أشاروا إلى أن إصابته في الغضروف تسببت في آلام كثيرة لأعصاب القدم.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

وأكدت مي كُريم على أنه لا يزال متواجدًا في المنزل وممنوع من الحركة تمامًا، كما أنه لن يخضع لأي عملية جراحية ويتلقى العلاج الطبيعي والأدوية التي أشار إليها الأطباء كي يتفادى التدخل الجراحي.

وتابعت زوجة خالد الصاوي، ما تعرض له خالد جاء نتيجة الضغط في العمل فهي تعتبر إصابة عمل، مشيرةً إلى أن جميع أعماله الفنية الجديدة أجل تصويرها لحين تماثله الشفاء، مضيفةً أن جميع صناع الأعمال التي يشارك بها لم يمتعضوا من الوضع أو تسبب لهم في خسائر بل قلقوا عليه كثيرًا وظلوا يطمئنون عليه من وقت لآخر.

آخر أعمال خالد الصاوي

طُرح للفنان خالد الصاوي العديد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية منها فيلم 200 جنيه مع 16 نجم مصري وعربي، وفيلم 30 مارس مع الفنان أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبو اليزيد، وفيلم أحمد نوتردام مع الفنان رامز جلال.