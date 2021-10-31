شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تكشف سبب محاولتها الانتحار وابتعادها عن الفن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:42 مساءً - كشفت الفنانة السورية جومانا مراد عن تفكيرها من قبل في الانتحار أثناء فترة المراهقة، موضحة أن الفكرة كانت تشعل علقها كثيراً لكونها شخصية عاطفية

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها الانتحار

ووصفت جومانا مراد نفسها بأنها “كتلة مشاعر”، لذا تتأثر بشدة لكل ما يحدث لها، وهو ما دفعها لمحاولة الانتحار في إحدى المرات بشكل جدي بعد تناول عدد من الأدوية معاً.

ولفتت جومانا مراد إلى أنها كانت تحاول إخافة عائلتها فقط لكنها لم تكن تريد إنهاء حياتها في الواقع

وكشفت جومانا مراد عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للابتعاد عن الفن لأكثر من 7 سنوات والاعتزال مؤقتاً.

وأوضحت أنها كانت بحاجة إلى فترة استراحة لترتيب حياتها، مشيرة إلى أنها كانت تخشى الغرق في العمل ونسيان حياتها الشخصية وأن تبقى وحيدة في نهاية المطاف لذا قررت الابتعاد عن الفن والتفرغ لنفسها حتى تستطيع تشكيل عائلة.

وأكدت أن خطوة الاعتزال المؤقت لم تكن سهلة نهائياً خاصة أنه جاء بعد فترة من النجا، لذا كان القرار يحتاج لقوة كبيرة خاصة مع بريق النجومية المغر إلا أنها وجدت أن تكوين العائلة أهم.

وأشارت الفنانة السورية إلى أن العديد من الأشخاص استغربوا من قرارها، فقالت: “الكل كان بيلومني وبعدين بقي الكل بيهنيني”

وحول طفلتها، أوضحت جومانا مرادأنها أنجبت في فترة اعتزالها عن طريق التلقيح الصناعي، فهي لم تستطع الإنجاب بشكل طبيعي، لكنها لم تيأس ولم تفقد إيمانها بالله، فهي كانت واثقةً بأنه سيكتب لها الإنجاب عاجلًا أم آجلًا.

وأضافت أن الفنانة يسرا كانت السبب في عودتها إلى التمثيل من خلال دورها في مسلسل خيانة عهد الذي عرض في موسم رمضان 2020 موضحة إلى أنه كان من المهم أن تعود بدور مهم بعد هذا الغياب عن جمهورها.

وتحدثت جومانا مراد عن أصعب المواقف والظروف التي مرت بها في حياتها، والتي كان من بينها وفاة أعز صديقاتها في عملية إرهابية بحكم عملها مدرسة مشيرة إلى أن الحادث أثر فيها كثيرا.

وكشفت عن دمها عن فيلم لحظات أنوثة الذي قدمته في سن صغير، موضحة أنها كانت تفتقر الخبرة الكافية لانتفاء الأعمال الفنية بشكل صحيح.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانةجومانا مراد كان مسلسل “إلا أنا”، وتحديدًا حكاية “حتة مني”، والتي شاركت في بطولتها إلى جانب كل من إلهام شاهين وليلى علوي ونهال عنبر، وهي من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.