أتذكرون مسلسل «ذئاب الجبل» .. لن تصدق النهاية الأصلية للمسلسل والتي تم حذفها بسبب وفاة عبدالله غيث ؟

الرياض - محمد الاطلسي - عرف الفنان المصري الراحل عبدالله غيث، بتميزه في الأدوار الفنية التي أداها و التي تعد علامة من علامات السينما والدراما المصرية، وكان أخرها مسلسل “ذئاب الجبل”.

علوان البكري، هو أخر الأدوار التي قدمها عبدالله غيث لم يكن هو الممثل الأصلي له، حيث اختير الفنان صلاح قابيل، قبله للدور وبالفعل قام بتصوير بعض حلقاته، ولكن القدر لم يمهله ليكمل الدور، واختير بعدها عبدالله غيث للدور.

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الدور الذي قدمه الفنان عبدالله غيث، لم يستطع إكماله هو الأخر حيث توفي قبل نهاية الدور، وعرض على الأخبار أحمد ماهر القيام بالدور، ولكنه اعترض ولم يوافق على ذلك، واضطر المخرج إلى الخروج من ذلك المأزق بوفاة الشخصية في العمل.

وكشف الفنان أحمد ماهر، في تصريحات صحفية عن تفاصيل السيناريو الأصلي للمسلسل والذي كان مقررًا تصويره قبل وفاة عبدالله غيث، وهو بعد أن سرق عبدالله غيث، زوجته ودفن الأموال في “الجنينة”.

يدور الحوار بين علوان “عبد الله غيث” ودبور “أحمد ماهر” كما يلي:

علوان: سأتزوج بابنة عمدة قرية بلد مجاورة،

دبور: عريت الصعايدة ومرغتهم في الطين، أنت بتتماسخ مع الغوازي قلنا ماشي، لكن تتجوز بفلوس الولية.

علوان : احترم نفسك بتشتمني!!

دبور: وأضربك كمان

وبعدها يضربه دبور فعلا، ويتدخل شاب للتخليص بينهما

ويقول الشاب: أنت مش عاجبك إنه هيتجوز على مرآته، أمال هتعمل إيه لما تعرف إنه هو اللي خطف حبيبتك مهجة، ودفنها وهي حية وحامل؟.

وبعدها يهاجم دبور علوان، ويخنقه ويمد يده في ملابسه ويأخذ “مطوة” يشق بها صدره ويأخذ كبده ويأكل منه، وهو يردد “حياة الجبل والديابة أرحم من حياة البشر”.