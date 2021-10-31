الرياض - محمد الاطلسي - تثير النجمة التركية هاندا أرتشيل بإستمرار ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها وأعمالها التي تحقق نسبة مشاهدات عالية.
وإاستطاعت هاندا أن تحقق شعبية واسعة تشاهد أعمالها بإستمرار، وبالرغم من صغر سنها إذ بلغت ال 27 سنة، تقدر الثروة التي حققتها هاندا منذ بداية مسيرتها ما بين الـ 3 و 5 ملايين دولار أميركي.
II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:
والجدير ذكره أن أرتشيل تشارك حالياً في الجزء الثاني من المسلسل التركي "أنت أطرق بابي" إلى جانب الممثل التركي كرم بورسين بعد أن حقق الثنائي نجاجاً باهراً في الجزء الأول الذي أعلنا بعد إنتهائه عن العلاقة العاطفية التي تجمعهما.
المصدر/ الفن
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم صغر سنها.. لن تصدق كم تبلغ ثروة بطلة مسلسل «أنت اطرق بابي» هاندا أرتشيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.