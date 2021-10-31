رغم صغر سنها.. لن تصدق كم تبلغ ثروة بطلة مسلسل «أنت اطرق بابي» هاندا أرتشيل

الرياض - محمد الاطلسي - تثير النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ بإستمرار ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها وأعمالها التي تحقق نسبة مشاهدات عالية.

وإاستطاعت هاندا أن تحقق شعبية واسعة تشاهد أعمالها بإستمرار، وبالرغم من صغر سنها إذ بلغت ال 27 سنة، تقدر الثروة التي حققتها هاندا منذ بداية مسيرتها ما بين الـ 3 و 5 ملايين دولار أميركي.

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والجدير ذكره أن أرتشيل تشارك حالياً في الجزء الثاني من المسلسل التركي "أنت أطرق بابي" إلى جانب الممثل التركي كرم بورسين بعد أن حقق الثنائي نجاجاً باهراً في الجزء الأول الذي أعلنا بعد إنتهائه عن العلاقة العاطفية التي تجمعهما.

المصدر/ الفن