خبر صدم الوسط الفني .. اعلان انفصال مصطفى فهمي عن زوجته اللبنانية بعد سنوات من الزواج | تفاصيل عاجلة

الرياض - محمد الاطلسي - فاجىء الفنان المصري مصطفى فهمي محبيه بإعلان انفصاله عن زوجته المذيعة اللبنانية فاتن موسى، بعد مرور 6 سنوات عل زواجهما.

وحول مجريات الواقعة، أفادت محامية فهمي، سناء لحظي، أن طلاق الثنائي وقع رسميًا أول أمس، وأشارت أنهما يفضلان التكتم عن أسباب طلاقهما ورفض الحديث عن الموضوع؛ لأن مصطفى فهمي يرى مسألة طلاقه جزء من حياته الشخصية التي لا يود أن يتدخل أحد في نشرها أو الحديث عنها.

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والجدير بذكره أن الظهور الأخير لفهمي وزوجته وفاتن موسى يعود لثلاثة أسابيع حينما اجتمعا برفقة أصدقائهم في أحد مطاعم القاهرة.

يُذكر أن مصطفى فهمي تزوج فاتن موسى عام 2015، وأعاد الثنائي إقامة حفل زفافهما في لبنان عام 2017.

المصدر - البوابة