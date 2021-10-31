الرياض - محمد الاطلسي - فاجىء الفنان المصري مصطفى فهمي محبيه بإعلان انفصاله عن زوجته المذيعة اللبنانية فاتن موسى، بعد مرور 6 سنوات عل زواجهما.
وحول مجريات الواقعة، أفادت محامية فهمي، سناء لحظي، أن طلاق الثنائي وقع رسميًا أول أمس، وأشارت أنهما يفضلان التكتم عن أسباب طلاقهما ورفض الحديث عن الموضوع؛ لأن مصطفى فهمي يرى مسألة طلاقه جزء من حياته الشخصية التي لا يود أن يتدخل أحد في نشرها أو الحديث عنها.
II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:
والجدير بذكره أن الظهور الأخير لفهمي وزوجته وفاتن موسى يعود لثلاثة أسابيع حينما اجتمعا برفقة أصدقائهم في أحد مطاعم القاهرة.
يُذكر أن مصطفى فهمي تزوج فاتن موسى عام 2015، وأعاد الثنائي إقامة حفل زفافهما في لبنان عام 2017.
المصدر - البوابة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبر صدم الوسط الفني .. اعلان انفصال مصطفى فهمي عن زوجته اللبنانية بعد سنوات من الزواج | تفاصيل عاجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.