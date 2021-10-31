والد ياسمين صبري يتحدث بحرقة شديدة : طعنتني في ضهري ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في ظهور غير متوقع ورد قاس شن الدكتور أشرف صبري، والد ياسمين صبري، هجومًا لاذعًا على الأخيرة، بعد تصريحاتها مع الإعلامي أنس بوخش قبل أيام.

ونشر «أشرف»، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، صورًا من حفل خطوبة «ياسمين» من زوجها الأول، وعلق:

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«بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره، أصدقاؤنا كانوا بييجوا البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية.

ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها، وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها».

وأردف الأب: «الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها. ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن اخواته ما جوش مش هيهتم ببنته؟

أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد هيكون كده، والسر اللي الناس ما تعرفوش إنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها، لإنه حكالي وقالي أمها خربت بيتنا».