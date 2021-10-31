أتذكرون «برعي» في مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» .. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم بعد مرور السنين ؟ شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - يكاد يتفق الجميع ومما لا شك فيه أن مسرحية الزعيم عادل إمام "شاهد ماشفش حاجة" هي واحدة من علامات المسرح لدى عدد كبير من الجمهور بكافة تفاصيلها ومنها شخصية حاجب المحكمة "برعي".

الاسم الحقيقي لـ"برعي" هو محمد بدوي وقد عمل في الفن لسنوات طويلة سواءً في مصر أو في أمريكا حيث كان يعيش ليعود قبل سنوات قليلة ويستقر في مصر.

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"برعي" في آخر إطلالاته بدى بشكل مختلف عن ظهوره في "شاهد ماشفش حاجة" نعرض لكم صورته هنا شاهدوها: