الرياض - محمد الاطلسي - يكاد يتفق الجميع ومما لا شك فيه أن مسرحية الزعيم عادل إمام "شاهد ماشفش حاجة" هي واحدة من علامات المسرح لدى عدد كبير من الجمهور بكافة تفاصيلها ومنها شخصية حاجب المحكمة "برعي".
الاسم الحقيقي لـ"برعي" هو محمد بدوي وقد عمل في الفن لسنوات طويلة سواءً في مصر أو في أمريكا حيث كان يعيش ليعود قبل سنوات قليلة ويستقر في مصر.
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"برعي" في آخر إطلالاته بدى بشكل مختلف عن ظهوره في "شاهد ماشفش حاجة" نعرض لكم صورته هنا شاهدوها:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتذكرون «برعي» في مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» .. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم بعد مرور السنين ؟ شاهد الصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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