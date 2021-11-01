فاتن موسى بعد تصريحات مصطفى فهمي: ممثل يلعب دور الضحية بامتياز

ابو ظبي - احمد الجزار - واصلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى انتقاداتها لزوجها السابق مصطفى فهمي، وذلك بعد بيانه الذي أصدره اليوم عن طريقة محاميته الخاصة.

كتبت فاتن موسى عبر حسابها على “إنستجرام”: “ذهب إلى المسجد ليشتكي ربه من الذين ظلموه، فوجدهم يصلون في الصف الأول”.

تابعت: “فقرة اليوم؛ ممثل يلعب دور الضحية بامتياز، ومن أجد منه في اتقانه، إلا إذا اضطر إلى ذلك”.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار مصطفى فهمي لبيان أعرب خلاله عن استيائه من تصريحات فاتن موسى الأخيرة، وجاء في البيان أن الفنان قد أعلن زوجته السابقة رسميا بطلاقهما قبل نشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يمانع تسليم مطلقته كافة حقوقها القانونية والشرعية؛ سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا، وكذلك السيارة المهداة منه لها، وكافة أغراضها فور وصولها الي القاهره أو تحديد وكيلا لها لاستلام كافة مستحقاتها.

وأكد مصطفي فهمي في بيانه، أنه لا يرغب في الخوض في أسباب الطلاق باعتبار ذلك أمور شخصيه تخص الطرفين فقط الا اذا اضطر الي ذلك.

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