شاهد من تكون .. من مضيفة طيران عادية إلى اشهر نجمة في سماء الوطن العربي بعد ان اكتشفها الزعيم "عادل إمام" | صورة

الرياض - محمد الاطلسي - النجمة ​دارين حداد​ وهي ممثلة تونسية شهيرة صاحبة قاعدة جماهيرية كبيرة، وقد حققت إنتشاراً واسعاً بعد أن سافرت الى مصر وشقّت طريقها في مجال التمثيل، محققة هدفها بالإنتشار والمشاركة بالأعمال الضخمة، والوقوف أمام نجوم من العالم العربي، أهمهم الممثل المصري ​عادل إمام​.

نشأتها

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ولدت دارين حداد يوم 24 نيسان/أبريل عام 1980 في تونس، وأحبت الأضواء منذ صغرها، فأولى خطواتها الفنية كانت في تونس في أدوار صغيرة منذ عام 2010، فشاركت في السيت كوم "دار الخلاعة".

كانت مضيفة طيران وعملت في هذا المجال لأكثر من عشر سنوات، ولذلك كانت ترفض الكثير من عروض الأزياء، وعلى الرغم من ذلك كانت تطمح أن تصبح فنانة، ولأن إحدى قريباتها كانت عضو لجنة تحكيم في عروض الأزياء، كانت تصطحبها معها وتستعين بها في عروض الأزياء، ثم أتتها فرصة للمشاركة في مسلسل كوميدي تونسي، وحقق نجاحاً كبيراً، فأحبت المجال وقتها وفكرت في أخذ إجازة من دون راتب، وإقترح أحدهم عليها أن تسافر إلى مصر، وبالفعل سافرت وخضعت لورشة تمثيل لمدة 6 أشهر ودرست اللهجة المصرية جيداً وأتقنت اللغة العربية، وبعد أن عملت مع المثلين المصرين الكبار، زادت ثقتها بنفسها وحتى أهلها الذين كانوا متحفظين على دخولها هذا المجال، تقبلوا الأمر بعد فترة وأصبحوا سعداء بها.

بداياتها

في 2011 سافرتدارين حدادالى مصر لتحقيق حلمها، ودرست في مدرسة خاصة بالتمثيل. وفي إحدى المرات زار المدرسة عادل إمام للقاء الطلاب، فلفتت دارين نظره في التمثيل، وعندها عرّفها على إبنه المخرج ​رامي إمام​، الذي أعطاها دوراً في مسلسل "​فرقة ناجي عطالله​"، الذي عرض في عام 2012، ومن وقتها إنطلقت في مجال التمثيل.

أعمالها

بعد أن شاركت في مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، بدأت تعرض عليها العديد من الأعمال، ففي العام نفسه شاركت في مسلسلي "​فيرتيجو​" و"​زي الورد​". وفي عام 2013، مثّلتدارين حدادفي مسلسل "في غمضة عين"، وفي عام 2014 شاركت في فيلم "​الفيل الأزرق​"، الذي حقق نجاحاً لافتاً. وفي عام 2015، تابعت في المشاركة بالأفلام، فمثلت في "سعيكم مشكور يا برو" وفي فيلم "حملة فريزر" في عام 2016.

وعلى صعيد المسلسلات، شاركت في "​نصيبي وقسمتك​" من بطولة ​هاني سلامة​، ​نيكول سابا​، شيرين عادل وريهام حجاج، ومسلسل "نوايا بريئة" ومسلسل " أبو البنات" الى جانب ​مصطفى شعبان​ ولقاء الخميسي وعلا غانم وصلاح عبد الله وإدوارد ورجاء الجداوي، ومسلسل "​الأسطورة​" من بطولة ​محمد رمضان​، وفي عام 2017 شاركت في "بين عالمين" . وفي عام 2020 أطلت بمسلسل "​سوق الحرير​"، من بطولة ​بسام كوسا​، سلوم حداد، أسعد فضة، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، نادين تحسين بك، قمر خلف، أمانة والي ووفاء موصللي.

تحسينها لغتها العربية

أعلنت دارين حداد أنها حسّنت لغتها العربية، وذلك لأن لغتها الفرنسية تتطغى في بعض الأحيان على لسانها، وقالت: " أنا لغتي العربية جيدة، لكن أحيانا تطغى الفرنسية لذلك قررت تحسين لغتي بشكل أكبر، فحصلت على دورات في اللغة العربية وتحسن مستواي بشكل ملحوظ، وهذا مثّل فرقا كبيرا في أدائي ومخارج ألفاظي بشهادة المخرجين".

سبب عدم دخولها القفص الذهبي

كشفت دارين حدادسبب عدم زواجها، وقالت إنها ممثلة وتحب عملها جداً لدرجة العشق، ولذلك لن أعتزل التمثيل لذلك ففكرة الزواج صعبة في وقت لم تستطع أن تجد شريك حياة، يستوعب هذا الموضوع بشكل تام. ومع ذلك فإنها منفتحة على فكرة الزواج، لكن عندما تجد الشخص المناسب، وقالت: "أتمنى الزواج من رجل يتفهم طبيعة عملي كفنانة ويدعمني ويحب ما أقدمه، والأهم أن يكون رجلا طيبا وحنونا وشهما وكريما". من ناحية ثانية، نشرت قبل سنوات على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع الممثل المصري ​أحمد عز​، وإنتشرت اخبار عن دخولهما في علاقة حب، بعد ذهابهما سوياً الى أحد الأعراس، إلا أن الموضوع بقي ضمن إطار الشائعات.

حقيقة خضوعها لعملية تجميل

تُعتبردارين حدادمن أجمل الممثلات التونسيات، وحتى في العالم العربي، لذلك تنتشر بين الحين والأخر أخبار تؤكد خضوعها لعمليات تجميلية، إلا أنها تنكر هذا الأمر وتؤكد أن هذه الأخبار لا صحة لها، فهي تفضل الجمال الطبيعي والبعيد عن الجراحات، مشيرة الى أن البعض ينصحها بالخضوع لعملية تحت الحاجب، لكنها رفضت الأمر.

المصدر - الفن