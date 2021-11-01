أشهر فنان مصري طرد زوجته من بيته وتزوج في يوم دفن" دلال عبدالعزيز " .. لن تتوقع من يكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر اليوم رغم صغر سنّه “32 عاماً” عاش فترة صعبة على الصعيد العاطفي بعد أن فضحته زوجته الأولى انه الفنان علي ربيع.
من المعروف أنّ علي بعيد عن الإعلام ونادراً ما يتطرّق إلى حياته الخاصة وعلاقته بزوجته، ولكن بعد أن أنجبا طفلتهما الأولى “مليكة” وقعت الحرب بينهما.
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خلافات خاصة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق الزوجة والتي كشفت أنّ زوجها عاملها وإبنتها بطريقة غير محترمة.
كما أكّدت أنّه طردهما من منزله بطلب من والدته حسب قول الزوجة، فما كان منها إلاّ أن فضحته عبر السوشيال ميديا وأكدّت أنّها لن تسامحه على ما فعله بها وبابنتها.
ولكن علي لم يردّ على كلّ هذه البلبلة وصدم الجميع عندما انتشر خبر زواجه من شابة خارج الوسط الفني بعد عام تقريباً على فضيحته مع زوجته الأولى.
كان من المفترض أنّ يتزوج علي الأسبوع الماضي ولكن بسبب وفاة النجمة دلال عبد العزيز بادر إلى تأجيله ومن ثم أقامه بطريقة عائلية فقط.
ولم يُعلن علي خبر زواجه ولم ينشر أي صورة له من حفل الزفاف احتراماً لمشاعر إيمي ودنيا سمير غانم، حيث تربطه صداقة قواية معهما لكن صوراً له ولزوجته انتشرت عبر حسابات أخرى.
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