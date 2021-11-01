شاهد.. أصالة تستأذن الجمهور لخلع حذائها: طويلة أو قصيرة وأغني أفضل؟

استأذنت الفنانة السورية، أصالة نصري، الجمهور لتخلع حذاءها على المسرح خلال حفلها في موسم "هلا خورفكان" بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدت السعادة واضحة على وجه وأداء أصالة، الأمر الذي حلله البعض، بسبب ارتباطها بزوجها فائق حسن، حيث قالت للجمهور: "اليوم غنوا وانبسطوا نريد أن نشعر بالسعادة فقط، اليوم هو أول حفل أغني فيه وأنا حبيبة فائق حسن، فاحتفلوا معنا".

بدوره قام الجمهور بتهنئة أصاله على زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن، وهو أيضا مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، ويقيم في المملكة العربية السعودية.

ومازحت أصاله الجمهور كعادتها، حيث طلبت منهم أن يسمحوا لها بخلع حذائها، ووعدت بأنها سوف تغني بشكل أفضل في حال فعلت ذلك، رغم أن مصمم الأزياء نيكولا جبران سيغضب منها.

وقالت: "طويلة أو قصيرة وأغني أفضل؟".

وطلبت الفنانة السورية كرسيا لتجلس عليه فقدمه لها أحد أعضاء فرقتها الموسيقية.