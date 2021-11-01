كارول سماحة تحتفل بعيد جوازها الثامن

احتفلت الفنانة كارول سماحة بعيد جوازها و نشرت صورة برفقة زوجها و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. وعلقت كارول سماحة علي الصورة قائلة:" انهاردة ٨ سنين …اتجوزنا ولا لأ عالحالتين ندمانين..لحد اليوم ما اندمت بالعكس يمكن احلي خيار بحياتي ".

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