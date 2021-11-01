درة تهنئ نيللي كريم بتكريمها في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

هنأت الفنانة درة صديقتها الفنانة نيللي كريم بعد تكريمها من مهرجان أيام قرطاج السينمائية و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتبت درة قائلة: "مبروك تكريم النجمة الموهوبة والصديقة العزيزة نيلي كريم في أيام قرطاج السينمائية". يذكر أن أعربت النجمة نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد عن سعادتها بالتكريم أمس. وقالت نيللي كريم: "شرف ليا أني أتكرم من مهرجان عريق مثل قرطاج، فهو يهتم بالسينما والفنانين، وكرم من قبل نجوم كبيرة مثل الزعيم عادل إمام". أضافت نيللي كريم: "ربنا ما يقطعلهم عادة، ويستمروا في الدورات المقبلة، ويزداد المهرجان نجاحا في كل عام عن ما قبله ". وعن ظهورها للمرة الأولى في المهرجانات برفقه زوجها هشام عاشور قالت نيللي كريم: "إحساس حلو اني ادخل الريد كاربت وأنا مش لوحدى".

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