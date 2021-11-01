محمد رمضان يوقع تعهدا للمهن الموسيقية بـ احترام سلوكيات الفن المصري

وقع الفنان محمد رمضان، تعهداً لنقابة المهن الموسيقية بالالتزام بسلوكيات الفن المصري وعدم خلع ملابسه على المسرح.

وقال عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، في تصريحات صحفية، إن “محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل مهرجان الجونة السينمائي السابق”، مؤكداً أن “النقابة اشترطت عليه الالتزام بسلوكيات الفن المصري، وعدم خلع ملابسه على المسرح، احتراماً للجمهور”.

وأضاف عبد الباقي، أن “محمد رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وحصل على تصريح”، ومؤكداً أن “إقراره يطبق على صعوده المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار”.

ويحيى اليوم الفنان محمد رمضان حفله بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض بـ مسرح محمد عبده ارينا.

وتبلغ سعر تذكرة حفل محمد رمضان 58 ريالا، وقد وضعت الجهة المنظمة شرطاً بعدم دخول من هم أقل من 12 عاماً.

وكشف الفنان محمد رمضان عن فيلم جديد يجمعه بالهندية أورفاشي راوتيلا بعد ظهورهما سويا فى أكثر من حدث.

وظهرت أورفاشي راوتيلا مع محمد رمضان ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز فيلم فير الشرق الأوسط لعام 2021 Filmfare Middle East Achivers Night وتحدث الثنائي عن تفاصيل تعاونهما معاً والاستعراضات التي من المقرر أن تجمعهما.

وقالت أورفاشي راوتيلا إنها علمت محمد رمضان عدداً من الحركات الاستعراضية الهندية ومن المقرر أن يؤديها فى فيلمهما.