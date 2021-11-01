الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد العقود الماضية لم يعرف أحد بإستثناء قلة قليلة ان الطفلة التي ظهرت مع فاتن حمامة في احد افلامها هي طلفتها الحقيقة وأسمها نادية .

ربما تشعر لسماع أن أحد الفنانين أو الفنانات له ابن أو ابنة ظهروا معهم خلال أفلام قدموها، ولم نكن نعرف أنه ابنه أو ابنته.

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هذه الطفلة التي ظهرت مع فاتن حمامة في أحد الأفلام هي أبنتها الحقيقة .. والمفاجأة في اسمها وكيف أصبحت بعدما كبرت؟ | شاهد الصور

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وهذا الأمر حدث مع سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، حيث الكثير لا يعلم أن لها ابنة ظهرت معها من قبل في فيلم سينمائي، وحققت فيه نجاح كبير بدورها المتميز، حيث أنها كانت خلاله تبلغ من العمر قرابة الـ 5 سنوات.

أنها الطفلة نادية ذو الفقار، ابنة فاتن حمامة من المخرج عز الدين ذوالفقار، الذي يعتبر الزوج الأول لفاتن حمامة والذي تزوجته في سن صغيرة وانفصلت عنه لتتزوج من عمر الشريف. ولدت نادية ذو الفقار عام ١٩٤٨، وظهرت مع والدتها وهي طفلة فى فيلم “موعد مع السعادة”، الذي شارك في بطولته عماد حمدي وعبد الوارث عسر وحسين رياض.

وظهرت وهي شابة في فيلم حكاية وراء كل باب، وفيلم ضيف على العشاء حتى اعتزلت الفن وسافرت إلى الخارج.

ومع وفاة فاتن حمامة، انتشر اسمها بكثرة بسلل تصريحاتها عن دفن والدتها وإقامة العزاء، حيث أنها رفضت إقامة أي عزاء، استجابة لوصية فاتن حمامة.