وزيرة الثقافة : القوى الناعمة بمختلف صورها احد الوسائل الهامة للترويج للحضارة...

ليلة مصرية لبالية القاهرة تبهر جمهور اكسبو دبي

اكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقاف ان القوى الناعمة بمختلف صورها وسيلة لتوطيد اواصر الصداقة بين الشعوب ، مشيرة الي اهمية دور الفنون في الترويج لمصر علي المستويين الاقليمي والدولي وتابعت ان الفكر والفن احد اهم ادوات التعبير عن طبيعة وشخصية المجتمعات

جاء ذلك عقب مشاركة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بفرقة بالية اوبرا القاهرة في فعاليات معرض اكسبو دبي ضمن الاحتفال باليوم المصري حيث تم تقديم ليلة مصرية ضمت ملامح من الفلكلور التراثى المصري من خلال تابلوهات فنية تألق خلالها عارضي فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل وتدريب الدكتورة لمياء زايد في استعراضات الصعيدي، مستخدمين العصا والملابس الصعيدية العريقة ورقصة الإسكندراني، التي تعد أشهر الرقصات التي صممها محمود رضا، وتعبر عن الثغر الباسم، ورقصة الحجالة بالموسيقي الشعبية البدوية، ورقصة الموشح التي تمزج بين الرقص الأندلسي والعربي، ورقصة النوبي المستمدة من الحضارة المصرية القديمة، ومنها طقوس الزواج واحتفالات الحصاد وفيضان النيل واحتفالات الميلاد وغيرها.وتمكنت الفرقة من نقل جزء من ملامح التراث المميز للوطن كما عبرت عن جانبا من الهوية المتفردة للفنون والثقافة المصرية