أول ظهور لزوجة وبنات هاني سلامة الجميلات المخفيات عن الاعلام .. المفاجأة في ديانته و مهنة والده ؟  (شاهد الصور  )

الرياض - محمد الاطلسي - هاني سلامة بإصرار وعزيمة حول خطته ومسار حياته من مُهندس كمبيوتر إلى فنان حقق شهرة ونجاح كبير في فترة زمنية بسيطة، ولمع اسمه مع نجوم الفن الشباب الجُدد، ونالت أدواره الفنية إعجاب الجمهور بمصر والوطن العربي وفقا لما تناقلته مواقع اخبارية مصرية منها اوبرا نيوز .

ولدَ هاني محمد سلامة في مصر عام 1977، مسلم الديانة ينتمي لعائلة «سلامة» وتعتبر من كبار عائلات محافظة الإسكندرية، وهو الابن الأوسط، وشقيقه الأكبر يعمل مُخرجًا بإحدى القنوات الفضائية ولديه شقيقة صُغرى.

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المرحلة الثانوية

أكمل رحلته الدراسية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت الشقيقة أثناء عمل والده مستشارًا إعلاميًا، وانتقل لمصر لاستكمال مشواره الجامعي والتحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر بمنطقة المعادي.

عالم السينما

ودخل الفنان هاني سلامة عالم السينما بالصدفة، بعد أن أعلنت شركة مصر للأفلام العالمية التي يمتلكها المخرج يوسف شاهين، عن حاجتها لوجوه جديدة، وخاض عدة اختبارات أمام الكاميرا، وترشيح للتمثيل في فيلم عرق البلح ولكنه لم يؤده.

ووجه المخرج الكبير في أول لقاء بينهما تساؤل عن إذا كان يهوى التمثيل، فكانت إجابته إنه يحب الغناء أكثر، فطلب منه الغناء فقدم له هاني سلامة أغنية لعبد الحليم حافظ، وأثار إعجاب يوسف شاهين بأدائه وانطباعه التلقائي، وقال يوسف شاهين «أنا عايز الواد ده بعبلة».

مشوار فني

بدأت هاني سلامة مشواره الفني في عام 1997، بالظهور في فيلم «المصير» مع يوسف شاهين وتوالت الأعمال الفنية بينهما منها «سكوت حنصور» وفيلم «أصحاب ولا بيزنيس» والسلم والثعبان، وبعدها فيلم العاصفة إخراج خالد يوسف شاهين.

وعاد الفنان هاني سلامة للعمل من جديد للمخرج العالمي يوسف شاهين عام 2005 بالمشاركة في عملين، الأول فيلم «أنت عمري»، والعمل الثاني بالمشاركة في بطولة فيلم «ويجا».

وفي عام 2006 خاض الفنان هاني سلامة بطولة فيلم «خيانة مشروعة» من إخراج خالد يوسف، وشاركه في البطولة هشام سليم، سمية الخشاب ومي عز الدين.

وتزوج هاني سلامة في نفس العام من بيريهان محمد الشريف، وهي من خارج الوسط الفني، بعد حالة حب وارتباط عاطفي بينهما أيام الدراسة الجامعية، رغم فراقهما أعوامًا طويلة وجمعهما جمعهما النصيب مرة ثانية

ومنذ زواج الفنان هاني سلامة في نوفمبر 2006 وإنجاب زوجته لابتنين «مريم ومليكة» لم تظهر زوجته وبناته عنإلا في مرات محدودة، وذلك لأنه يعتبر من الفنانين الذين يفضلون بقاء حياتهم الخاصة بعيداً عن الكاميرات.

وتحدث هاني سلامة في إحدى البرامج التليفزيونية، وأكد على رفضه الزواج من أي زميلة من داخل الوسط الفني بسبب المشاهد القبلات والرومانسية، وهو ما تسبب في عصب العديد من نجمات الفن، وأنه يرغب أن تتولى زوجة التفرغ لرعاية بيتها وأسرتها.

المصادر | مواقع اخبارية مصرية وعربية