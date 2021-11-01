سميرة سعيد وزياد برجى غدا على مسرح النافورة في مهرجان الموسيقى العربية

ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته 30، يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء 2 نوفمبر على مسرح النافورة حفلا تتغنى خلاله النجمة المغربية سميرة سعيد بقيادة المايسترو محمد عرام بباقة من أجمل أعمالها التى أضاءت مشوارها الفنى ويسبقها فاصلا للنجم اللبنانى زياد برجى الذى يقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة .

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