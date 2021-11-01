لقاء الخميسي توجه رسالة للسيدات.. تعرف عليها

وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة للمرأة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت لقاء الخميسي صورة لها بوحمة سوداء من كواليس مسلسل حتة من القمر و علقت قائلة : لكل إمرأة انتي جميلة … حبي نفسك زي ما انتي حبي نفسك الدنيا كلها تحبك لقاء.

و تشارك لقاء الخميسي في مسلسل “حتة من القمر”، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل “زى القمر” .

حكاية حتة من القمر من بطولة لقاء الخميسي وتأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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