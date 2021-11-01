الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الأيام الماضية تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسربة للفنانة ياسمين صبري من حفل زفافها على زوجها الأول قبل رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري في الصورة المتداولة وهي ترتدي فستان زفاف وتقف مبتسمة وسط زوجها وأسرته.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

فاتنة السينما المصرية.. قضية آداب أنهت مسيرتها الفنية وابنها أنتحر خجلاً من الفضيحة | تفاصيل مؤلمة

عمرها مقارب الأربعين .. تعرف على السبب الغريب و الغير متوقع لعدم زواج الفنانة ميرهان حسين حتى الآن

أهمها الصداع والدوار وصعوبة في الرؤية .. ظهور هذه العلامات تنذرك بقرب تعرضك للجلطة الدماغية القاتلة ؟

فوائد جبارة وغير متوقعة لزيت الزيتون يبحث عنها كل الرجال .. وهذه طريقة الاستخدام الصحيحة ؟

حكاية أجرأ فنانة في مصر .. تزوجت 20 مرة وكررت «خطيئة» ناهد يسري وأصيبت بالجنون في آخر أيامها؟

احذر شرب عصير الليمون في هذا الوقت يسبب أمراض خطيرة و فتاكة !

من أسرار الفنادق الفخمة .. اكتشفي هذه الطريقة المهمة قبل وضع الغسيل في الغسالة؟

أول ظهور لزوجة وبنات هاني سلامة الجميلات المخفيات عن الاعلام .. المفاجأة في ديانته و مهنة والده ؟ (شاهد الصور )

هذه الطفلة التي ظهرت مع فاتن حمامة في أحد الأفلام هي أبنتها الحقيقة .. والمفاجأة في اسمها وكيف أصبحت بعدما كبرت؟ | شاهد الصور

هاندا ارتشيل بطلة مسلسل « أنت اطرق بابي » تصدم الجميع وتعترف بممارسة الجنس 3 مرات أثناء تصوير هذا الفيلم؟

تنبت بكل الدول العربية .. الشجرة المعجزة تضبط سكر الدم وتخفض ضغط الدم وتعالج أكثر من 30 مرض .. تناولها بهذه الطريقة !

لاول مرة الفنانة "ياسمين صبري" تظهر مع زوجها الأول ووالد ابنتها.. والجمهور يعلق | شاهد

أشهر فنانة في مصر وأكثرهن جراءة اعتزلت الفن عندما سمعت سورة «النور» فحجت 7 مرات واعتمرت 29 مرة .. لن تصدق من تكون؟

إذا شاهدت هذه العلامات على الزيتون فابتعد عن شرائه فوراً .. تعرف عليها ؟

الأن .. تخلص من الكرش نهائيا و الى الأبد فقط بأسبوع واحد .. اليك طريقة التحضير

مشروب " معجزة " ينضف الكلى ويفتت الحصوات ويخرجها مع البول بشكل مذهل ( تناوله وشاهد النتائج بنفسك )

للمتزوجين فقط : استخدام «القرنفل» بهذه الطريقة يجعله أقوى من الفياجرا

خطأ كارثي : احذر الاستحمام في هذا الوقت قد يؤدي إلى وفاتك .. وهذا هو الموعد الأفضل ؟ يتحول إلى سم قاتل .. تحذير طبي من تناول «زيت الزيتون» في هذه الحالة مهما كانت الحاجة له ؟ للنساء المتزوجات فقط .. إليك أسرار وفوائد الرمان وطريقة الاستخدام ؟ اوصانا بها رسول الله .. نبته رخيصة الثمن و متوفرة في الأسواق تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة غير متوقعة؟ آخر ظهور للنجمة ليلى علوي.. إطلالة مفزعة بالحجاب وتجاعيد الشيخوخة ملأت وجهها وسلبت جمالها؟ وداعاً للنسيان .. تعرف 5 أعشاب معجزة لــ ذاكرة قوية وتركيز عالي وذكاء حاد للغاية

أخبار العرب - أخبار Google

وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن اسم زوجها الأول وهو "محمد"، وأنه طبيب يهوى ممارسة الرياضة، كما أوضحت بأنها تعرفت إليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

وصرحت الفنانة ياسمين صبري وقت ذلك أنها وافقت على الارتباط به سراً، وسافرت إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح.

وعبرت ياسمين في حينها عن سعادتها مع زوجها، لكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.

واشتعلت الأخبار والشائعات عقب طلاقها من زوجها بعد أن وضعها في اختيار ما بين بيتها وزوجها وابنتها وبين الفن وعملها كممثلة إلا أن ياسمين صبري اختارت نجوميتها وعملها وتخلت عن زوجها وابنتها.

ياسمين صبري نفت بشكل قاطع أن يكون لديها ابنة، وذلك بعد أن وجه لها سؤالاً "هو انتي فعلا عندك بنوتة" فردت: "لا"، وكانت قصة ابنة ياسمين انطلقت بقوة بعد إعلان طلاقها، حيث تردد أن لديها ابنة ولدت في أمريكا وتقيم حالياً مع والدتها في إنجلترا.

وكانت ياسمين صبري احتفلت بزواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في أبريل/ نيسان 2020 وتصدر خبر زواجهما اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان العام الماضي وهو من بطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.