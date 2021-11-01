ننشر قصة ارتباط كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

بعد مشاركتها في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج SNL انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة ارتباط كيم كارداشيان والممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

منذ ثلاثة أسابيع ظهرت كيم كارداشيان في أشهر برنامج كوميدي أمريكي، وقدمت عددا من الفقرات الترفيهية، من بينها مشهد علاء الدين والأميرة ياسمين الرومانسي برفقة نجم البرنامج بيت ديفيدسون.

ورغم أن البداية كانت عملية، إلا أن صورة جديدة انتشرت لكيم كارداشيان مع نجم SNL كانت صادمة لكثير من محبيهما، بعدما قضا سويا يوم الجمعة الماضي في نزهة بإحدى مدن الملاهي الترفيهية.

احتفلت كيم كارداشيان مع بيت ديفيدسون بالهالويين على طريقتهما في مدينة الملاهي المرعبة، برفقة شقيقتها كورتني وصديقها ترافيس باركر وأصدقاء آخرين لهم.

وأثناء ارتياد إحدى الألعاب، التقطت كاميرات المراقبة صورة لكيم وبيت وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض ما أثار التساؤلات حول علاقتهما.

قال مصدر مقرب من عائلة كارداشيان، إن كيم وبيت تربطهما علاقة صداقة كبيرة، وهم يخرجون سويا للترفيه وقضاء الوقت فقط.

يأتي ذلك في ظل محاولات كاني ويست طليق كيم كارداشيان عودتهما سويا مرة أخرى في الوقت الذي تصر فيه هي على أن تربطهما علاقة ودية من أجل أطفالهما الأربعة والأعمال التجارية المشتركة بينهما.

انفصال بيت ديفيدسون وفيبي دينيفور

انفصل الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون عن حبيبته الممثلة الإنجليزية الشابة فيبي دينيفور بعد أشهر من ظهورهما العلني سويا والإعلان غير المباشر عن قصة حبهما في أغسطس الماضي.

وأكدت مصادر لمجلة بيبول أن الثنائي الشهير منفصلين حاليا، ويتواجد كل منهما في مكان تصوير أعماله بعيد عن الآخر.

لم يعلق وكلاء بيت ديفيدسون وفيبي دينيفور على الخبر، رغم محاولات ومطاردات الصحف الأجنبية.

بيت ديفيدسون الذي يبلغ من العمر 27 عاما يتواجد حاليا في نيويورك لتصوير فيلمه الجديد، فيما تركز فيبي دينيفور 26 عاما على عملها في إنجلترا.

كشفت عدسات الكاميرات، العلاقة بين بيت ديفيدسون نجم برنامج SNL وبطلة مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton، فيبي دينيفور في مارس الماضي.

وظهر الثنائي الفني في مباراة تنس ببطولة ويمبلدون يحتضنان ويقبلان بعضهما، والتقطا عددا من الصور مع محبيهما في يوليو الماضي.

بيت ديفيدسون عانى خلال الفترة الماضية من توابع انفصاله عن أريانا جراندي، وقضى فترة في مرحلة تأهيل نفسي قبل لقاء فيبي دينيفور التي ترشحت للعديد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة.