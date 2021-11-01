لأول مرة ياسمين صبري تخرج عن صمتها و تفجر مفاجأة عن سبب انقطاع علاقتها بوالدها 

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري لأول مرة عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بوالديها منذ طفولتها، ومعاناتها جراء فقدان جدتها التي ربتها، وفق ما صرّحت به لوسائل إعلام، الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021. خلال لقاء لها في برنامج "ABtalks" على يوتيوب، تذكرت ياسمين صبري علاقتها بجدتها "كريمة"، وكشفت عن وفاتها هذا العام بفيروس كورونا.

طفولة ياسمين صبري كما تحدثت ياسمين صبري في البرنامج عن أسرار طفولتها وعلاقتها بأسرتها، وقالت إنها عاشت طفولة ملتزمة، حيث تربت في منزل جدها وجدتها، وكانت جدتها هي من تتولى تربيتها وكانت صارمة معها ومع والدتها أيضاً. أضافت أنها بدأت التدرب على السباحة في عمر 4 سنوات، وهو ما جعلها لا تمر بنفس حياة أقرانها من الأطفال، وكشفت ياسمين أن تلك التربية ساعدت في تكوين شخصيتها، وليست غاضبة من طفولتها. كما قالت ياسمين صبري في المقابلة إنها تعتبر جدتها هي والدتها الثانية، وكشفت عن وفاتها هذا العام بفيروس كورونا عن عمر 91 عاماً، وقالت إنها ترفض زيارتها في المقابر لأنها تعتقد أنها في مكان أفضل من ذلك. علاقتها بوالديها بينما وصفت ياسمين والدتها بالمرأة القوية، وأكدت على علاقتها القوية بها إلى الآن، ولكنها كشفت عن انقطاع علاقتها بوالدها، الذي لم يكن متواجداً في حياتها بطفولتها، وقالت إن السبب ليس في انفصاله عن والدتها.

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أضافت ياسمين صبري عن سبب انقطاع علاقتها بوالدتها: "الناس بتعمل اختيارات في حياتها، كل يوم الواحد بيعمل اختيار، بدون ما نقول هو ليه حصل كده، هو الشخص اختار، فيه ناس بتختار تحمّل المسؤولية وتكمل الطريق للآخر، وفي ناس تختار نفسها أو أي كان". تحدثت أيضاً ياسمين في المقابلة عن دراستها لعلم النفس، واهتمامها بالقراءة في عدة مجالات، واليوجا والسفر، وقالت إنها لا تحزن عندما يختصرها البعض في جمالها فقط لأن ذلك انطباعهم ورؤيتهم هم.