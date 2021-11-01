“عيب اللي أنت بتعمله”.. الجمهور ينتقد والد ياسمين صبري بعد تصريحاته الأخيرة ضدها

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم عدد كبير من الجمهور الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، بعد تصريحاته الأخيرة وهجومه عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب له أحد المتابعين: “ياعم أسكت بقى عيب كده ايه ده”، بينما كتبت أخرى: “عىيب الكلام ده ملوش لازمة مش حاجة تفتخر بيها”، وكتبت أخرى: “الراجل ده مش طبيعى”.

وكتبت متابعة أخرى: “والله زودها يترك البنت بحالها مبسوطة مع زوجها بحياتها بصراحة عيب عليه”.

وجاءت تعليقات الجمهور ردًا على تصريحاته الأخيرة لبرنامج “إي تي بالعربي”، الذي كشف فيها عدم اعترافه بزيجتها ورغبته في مقاضاة صديقتها بعد الهجوم عليه.

وفي الوقت نفسه، مازالت ياسمين تلتزم الصمت أمام ما يفعله والدها وتتجاهل تصريحاته ومنشوراته تمامًا، وهي العادة التي تسير بها ياسمين مع معظم مهاجميها، ومنتقديها، لأن لديها أهداف أخرى من وجهة نظرها أهم من الخوض في معارك لا فائدة لها.

وهو الموقف أيضا الذي يلتزم به رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي رفض فكرة مقاضاة والدها أو الرد عليها معللا ذلك بأنها أمور عائلية لا يجب التطرق لها بهذا الأسلوب وهذا الشكل.

وكان والد ياسمين صبري، قد خرج مؤخرًا بتصريحات انتقد فيها ابنته، كما نشر صور خطوبتها الأولى وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربي، قال والد ياسمين صبري “أنا مش متخيل إنها في يوم من الأيام تهاجمني.. مش عارف ليه حاجة تحزن لأقصى درجة”.

وأضاف أشرف صبري “والله ما كنت حابب أتكلم أو أقول لكن معنديش وسيلة أظهر بيها حزني دا ليها أو لأي حد من أهلي لأنها قطعت كل خطوط التواصل ربنا يهديها”، مشيرا إلى أن هناك خلل نفسي حدث وأثر على نفسيتها وجعلها تنسى الفترة التي عاشتها في حضن والدها الذي فعل كل شيء من أجلها”.

ما فيما يتعلق بتولي جدها وجدتها لوالدتها مسئولية تربيتها ونشأتها قال والد ياسمين صبري ” أنا سافرت فرنسا 4 سنين وكنت ببعت نفقة الأولاد لحد ما رجعت وتوليت تربية ياسمين من ابتدائي لحد ما اتجوزت ومفتاح بيتي معاها من زمان”.

وعن سبب تركه مفتاح منزله لها قال أشرف صبري “أنا متوقع أي حاجة ممكن تحصل والأب دايما بيبقا حريص إن بنته لو حصل معاها وملهاش حتة تروحها تروح بيت أبوها ودا حصل في أول جوازة”.

وكشف أشرف صبري عن ذكريات تجمعه بياسمين خلال مراحل متنوعة من حياتها وقال إنها عندما كانت بعمر صغير ونقلها والدها إلى مدرسة EGC واحدة من أعرق المدارس في الإسكندرية كان لابد أن تجتاز المقابلة وعندما سألوها هل تحبين القراءة فأجابت لا لأنها مملة وهذه من الأشياء التي تضحكني وتحزنني في نفس الوقت.

وتابع والد ياسمين صبري إنه كان يرفض بشدة دخولها الفن مضيفا ” قلتلها لما تتجوزي إعملي اللي انتي عايزاه وجوزك يكون معاكي وبالفعل اشترطت على جوزها يخلي باله منها وفي الفترة دي عملت مسلسلات كتير منها “جبل الحلال” وكنت معجب بدورها جدا وكانت بتاخد رأيي في كل خطوة”.

أما فيما يتعلق بالمنشور الذي نشرته صديقة ياسمين منذ الطفولة تؤكد فيه كلامها عن والدها قال أشرف صبري أنه لا يعرفها ولكنه يعلم الهدف تماما من المنشور متوعدا بمقاضاتها بتهمة السب والقذف لارتكابها خطأ قانوني وأهانته.

أما عن بداية الخلاف بينهما قال والد ياسمين صبري إن قطيعتهما وقعت منذ طلاقها من زوجها الأول دون علمه لافتا إلى أن سبب عدم حضوره عقد قرانها هو أنها تزوجت دون علمه ولم يتبع زوجها الأصول في الزواج من فتاة تنتمي إلى عائلة كبيرة لذا فهو لا يعترف بتلك الزيجة.

وعبر أشرف صبري عن حزنه الشديد بسبب عدم مباركة ياسمين لشقيقها بمناسبة زفافه وعدم حضورها رغم إرسال دعوة لزوجها يقول فيها إن حضورهم مهم برغم ما وقع من مشكلات بينهم.

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