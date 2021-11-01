" الحاج متولي " الحقيقي يظهر للعلن بعد مرور 20 عاما : " المسلسل عمل ليا مشاكل وخرب بيتي " ! .. لن تتوقع يكون ؟ 

الرياض - محمد الاطلسي - قال الحاج عبد المغيث ، صاحب القصة الحقيقية لمسلسل « عائلة الحاج متولي » ، إن الزوجة الأولى استمرت معه 8 سنوات بدون تعدد ، وبعد ذلك بدأ يعدد ويتزوج بالأخرى وصولا لأربع زوجات ، معقبًا : « مسلسل الحج متولي كان بعد تجربتي في التعدد ، وعمل ليا مشاكل » .

وتابع « عبد المغيث » ، خلال حواره مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين ، ببرنامج « صناعة مصرية » ، المذاع على فضائية « الحدث اليوم » ، مساء الثلاثاء ، أن فكرة التعدد لم تكن موجودة لديه على الإطلاق ، ولكن أحد أصدقائه قام بإفهامه بأن العدل يتحقق بالتراضي والمبيت بين زوجاته ، وليس من خلال شراء شيء مماثل ما بين الزوجات ، وخلافه . وأضاف أن زوجاته لم توافق في البداية على فكرة التعدد ، ولكن بفضل الله عز وجل استطاع أن يقنع زوجاته بالتعدد ، مشيرا إلى أنه عندما يتزوج بزوجة جديدة لا يقوم بإخفاء هذا الأمر عن باقي زوجاته .

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وقال الحاج عبد المغيث ، إن الشخص الذي لديه القدرة على تعدد الزوجات ولا يفعل يأثم على حد تعبيره ، لأنه يمنع إنشاء أكثر من أسرة . وأشار إلى أن الشخص الذي يقوم بالتعدد ، عليه أن يكون مقتدر ماديًا ، لكي يستطيع أن يوفر حياة كريمة لكل زوجاته ، لافتا إلى أن احتياجات كل زوجة مختلفة عن الأخرى ، والعدل يكون من خلال توفير الاحتياجات ، وليس من خلال شراء نفس الشيء لكل زوجاته . وأضاف أنه عندما تحدث مشكلة مع إحدى زوجاته ، تقوم باقي زوجاته بالعمل على حل هذه المشكلة ، معقبا : « الحمد لله العلاقة بين وبين باقي زوجاتي جيدة للغاية » .