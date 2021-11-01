معلومات غير متوقعة : النجمة « نورا » تزوجت من هذا الفنان بعد مشهد اغتصابها في فيلم جريء .. والمفاجأة في اسمها الحقيقي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اعتزلت الفنانة نورا الفن منذ عدة سنوات، وارتدت الحجاب، ووفقًا لتصريحات سابقة للفنانة عفاف شعيب، بأن نورا اعتزلت داخل بيتها، حيث اعتادنا على التجمع في منزل إحداهن بصحبة عدد من الفنانات الأخريات، وختم القرآن.

الفنانة نورا صاحبة الابتسامة الجميلة، ذات الوجه الحسن،، شقيقة بوسي، التي طالما امتعتنا بما قدمته من أعمال فنية كثيرة وبأدوار مختلفة.

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ونكشف لكم في السطور التالية مفاجأت بشأن الفنانة نورا والتي لم يعلمها الكثيرون عنها من قبل، حيث اسمها وسنها وزواجها من أحد الفنانين الكبار.

اسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، من مواليد 18 يونيو 1954، بالقاهرة، وتبلغ من العمر 66 سنة.

أحبها الفنان حاتم ذو الفقار، الذي شاركها في فيلم عنتر شايل سيفه، وتقرب منها وأصبحا أصدقاء، وبعد تصوير الفيلم، تحديدًا مشهد الاغتصاب الذي جمعهما سويًا، قرر حاتم التقدم لخطبتها للزواج منها.

قابل والد حاتم ذو الفقار، طلب زواج ابنه من إحدى الفنانات بالرفض، لكن أصر، على الارتباط بهما، خاصة بعدما اعترفت له بأنها تحبه. وبالفعل تقدم لخطبة الفنانة نورا.

تزوج الفنانان وعاشا حياة يملئها الفرح، ولكن مثل قصص حب كثيرة انتهت بالانفصال، حيث انفصلا بعد مرور ثمانية أشهر من زواجهما، بسبب إدمان حاتم المخدرات، حتى أنه بعد الطلاق تم القبض عليه ودخل السجن.

ومن المواقف التي مرت بها نورا، أنعه في عام 2013، خططت خادمتها لسرقتها بعد تخديرها، فوضعت لها مخدر في العصير وقامت بسرقة مبلغ مالي وجهاز لاب توب وهواتف محمولة.