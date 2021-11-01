أرعب الأطباء وأذهل زملائه ... فنان مصري شهير يعود من الموت أثناء تشريح جثته ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اشتهر الفنان المصري عمر السيد سالم الجيزاوي، والشهير بعمر الجيزاوي، بأعماله الفنية ذات الطابع الكوميدي، حيث شتهر بتقديم المونولوجات المضحكة.

ومن أبرز المونولوجات التي قدمها عمر الجيزاوي، «الفاكك، والفاكوك، والنشوق»، كما شارك كبار النجوم في الأفلام مثل الفنانة القديرة شادية.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

معلومة لايعرفها الجميع .. الاستحمام بهذه الطريقة تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن!

هذه العلامات اذا ظهرت عليك فأنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول وهذا ما يجب عليك فعله فورا .. تعرف عليها؟

زوج يضع كاميرا سرية في غرفة النوم ليكتشف ماتفعله زوجته بالليل أثناء نومه .. وفي الصباح شاهد الصدمة !

شك في شيء . شخصية مشهورة يضع كاميرا مراقبة في غرفة نومه مع زوجته فاكتشف الصدمة الغير متوقعة !

ظهرت عارية .. أجرأ فنانة في تاريخ السينما المصرية تزوجت 20 مرة واصيبت بالجنون في آخر أيامها ؟ فمن تكون ؟

راقب نفسك .. شعورك بالنعاس نهارًا ليس عاديا بل علامة على هذا المرض الفتاك ؟

مفاجأة فنية .. الكشف عن الديانة الحقيقية للفنانة" إيمي سمير "غانم والذي أخفتها عن الجميع !

أتذكرون الفنانة «سميرة» حبيبة نور الشريف في «الحاج متولي» .. هكذا أصبح شكلها اليوم بعدما كبرت - شاهد الصور

معلومات غير متوقعة : النجمة « نورا » تزوجت من هذا الفنان بعد مشهد اغتصابها في فيلم جريء .. والمفاجأة في اسمها الحقيقي ؟

شاهد الفيديو .. فتاة برفقة الأمير عبدالعزيز بن فهد في رحلة بحرية تخطف أنظار المواطنين في السعودية

" الحاج متولي " الحقيقي يظهر للعلن بعد مرور 20 عاما : " المسلسل عمل ليا مشاكل وخرب بيتي " ! .. لن تتوقع يكون ؟

فاتنة السينما المصرية.. قضية آداب أنهت مسيرتها الفنية وابنها أنتحر خجلاً من الفضيحة | تفاصيل مؤلمة

هاندا ارتشيل بطلة مسلسل « أنت اطرق بابي » تصدم الجميع وتعترف بممارسة الجنس 3 مرات أثناء تصوير هذا الفيلم؟

تنبت بكل الدول العربية .. الشجرة المعجزة تضبط سكر الدم وتخفض ضغط الدم وتعالج أكثر من 30 مرض .. تناولها بهذه الطريقة !

للمتزوجين فقط : استخدام «القرنفل» بهذه الطريقة يجعله أقوى من الفياجرا

خطأ كارثي : احذر الاستحمام في هذا الوقت قد يؤدي إلى وفاتك .. وهذا هو الموعد الأفضل ؟ للنساء المتزوجات فقط .. إليك أسرار وفوائد الرمان وطريقة الاستخدام ؟ اوصانا بها رسول الله .. نبته رخيصة الثمن و متوفرة في الأسواق تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة غير متوقعة؟ وداعاً للنسيان .. تعرف 5 أعشاب معجزة لــ ذاكرة قوية وتركيز عالي وذكاء حاد للغاية

أخبار العرب - أخبار Google

كما كرمه الزعيم جمال عبدالناصر لاشتراكه في المجهود الحربي عام 1956، ونال شهادة (الجدارة) من الرئيس الراحل أنور السادات.

وأحيا عمر الجيزاوي، حفل زواج الرئيس السادات، والسيدة جيهان، كما قال عنه يوسف وهبي إن صوت الجيزاوي كالفولاذ لا يتغير ويظل لامعا.

ومن ابرز المواقف التي تعرض لها الجيزاوي، وأحدثت ضجة كبيرة في الوسط الفني، هو تعرضه لحادث عندما كان يستقل سيارة،حيث سقطت في الترعة، وأعتقد الجميع بأنه لقي مصرعه.

وعندما جاء الطبيب الشرعي لتشريح جثته، أصيب كل من كان في المشرحة بالذهول عندما وجدوه ينتفض جالسا، ويردد: هذه قدرة الله.