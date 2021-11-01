حلا شيحة تطلب الدعاء للفنانة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية

ابو ظبي - احمد الجزار - طلبت الفنانة حلا شيحة، الدعاء للفنانة سهير البابلي، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا وتدهور حالتها.

ونشرت حلا، صورة للفنانة سهير البابلي، وعلقت عليها وكتبت: “جميلة الجميلات قلباً و قالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله و أسألكم الدعاء لها .

وتابعت: “أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا “.