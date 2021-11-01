حلا شيحة تطلب الدعاء للفنانة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية

ابو ظبي - احمد الجزار - طلبت الفنانة حلا شيحة، الدعاء للفنانة سهير البابلي، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا وتدهور حالتها.
ونشرت حلا، صورة للفنانة سهير البابلي، وعلقت عليها وكتبت: “جميلة الجميلات قلباً و قالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله و أسألكم الدعاء لها .
وتابعت: “أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا “.
وكانت الفنانة سهير البابلي قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا دخلت على أثرها المستشفى.
وكشف مصدر مقرب، أنّ سهير البابلي تُعاني من الزهايمر، وتتعرض للنسيان لحدّ كبير، لذلك تعتذر لأي جهة سعت لتكريمها خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تلزم بيتها، وتقضي الوقت مع أحفادها.
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