شام الذهبي تحتفل بعيد الـ”هالوين” مع أسرتها وأصدقائها (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة بعيد الهالوين أمس وسط أسرتها والأصدقاء المقربين لهم.

وظهرت شام مع خالها أنس نصري وهو يمسك السكين بجانبها على طريقة السفاحين، كما ظهرت في الفيديو وهي تضع المكياج وتوزع الهدايا على أصدقاء أشقائها.

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وفي سياق اَخر، أحيت النجمة أصالة، حفلا غنائيا فى الشارقة بالإمارات، الجمعة الماضية، ضمن موسم حفلات خورفكان، وقدمت أصالة خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة.

وأعربت أصالة خلال الحفل عن سعادتها الشديدة لغنائها للمرة الأولى أمام الشاعر العراقي فائق حسن بعد زواجهما، وقالت اليوم بدنا ننبسط بس. قلكن ليه؟ لأنه هذه أول حفلة أنا أغني فيها وأنا حبيبة لفائق حسن”.

يذكر أن أصالة نصرى كانت أعلنت عن زواجها من فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في سبتمبر الماضى، ونشرت صورة لهما على حسابها على إنستجرام.

وتعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفنى، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وكانت النجمة أصالة قد ظهرت في فيديو رفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن وهما يرقصان، وبدت النجمة سعيدة في لقطة رومانسية جمعتها مع زوجها وهما في تناغم تام.