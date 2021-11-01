النجمة هاندا أرتشيل تظهر بطريقة عفوية وملابس مثيرة من أحد الشوارع .. شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - في ظهور جديد لها وحظي بتداول واسع على مختلف وسائل الاعلام الالكترونية فقد شاركت الفنانة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل مجموعة صور لها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت هاندا أرتشيل وسط أحد الشوارع بمكياج نام خفيف مرتدية كروب توب تحت جاكيت، باللون الأسود وتضع قبعة على رأسها مع كوب قهرة بيدها .

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ونال جمال هاندا إعجاب جمهورها بجمالها الطبيعي .

وهاندا وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية ولدت أرتشيل في 24 نوفمبر 1993 .

كما واشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام .

وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.

وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول .

كما وتعتبر من الممثلات الأكثر جمال وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في الانستجرام في تركيا.

كما وفي مارس 2017 أصبحت هانده سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

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