عمرها مقارب الأربعين .. تعرف على السبب الغريب و الغير متوقع لعدم زواج الفنانة ميرهان حسين حتى الآن

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الايام القليلة الماضية كشفت الفنانة المصرية ميرهان حسين سبب تأخر زواجها حتى الآن، مؤكدة أنها لا ترفض الزواج، لكنها ليس لديها الهوس بالزواج والا‘نجاب في وقت معين.

ميرهان حسين قالت: ""أنا مش رافضة الجواز، بس معنديش هوس لازم أتجوز وأخلّف، ولازم أعمل اللي المجتمع عايزه مني".

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الفنانة المصرية أكدت أنها تريد الزواج بعد قصة حب من شخض تكون متفاهمة معه، قائلة: "عايزة حد أحبه واتبسط معاه وميضايقنيش عشان أنا خلقي ضيق".

يذكر أن ميرهان حسين قد شاركت مؤخرا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، التي عُرضت في الساحل الشمالي على مسرح مارينا، وشارك في بطولتها النجوم: أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، وميرهان حسين، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.