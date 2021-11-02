محمد رمضان ينشر فيديو مع تركي آل الشيخ.. ويوجه رسالة للملك السعودي...

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو يجمعه بتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، خلال حفل افتتاح موسم الرياض.

وعلق رمضان على الفيديو عبر حسابه في تطبيق "انستغرام": " شكرا جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، شكرا سمو ولي العهد محمد بن سلمان، شكرا الجمهور السعودي الغالي، شكرا معالي المستشار تركي ال الشيخ، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، دمتم أرض الكرم.."

وأحيا النجم المصري حفلا غنائيا أمس الاثنين ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور وتفاعل كبير من الجمهور.