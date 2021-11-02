شاهد أول ظهور لزوجة الفنان محمد الشقنقيري تخطف الأنظار بعد ان اخفاها عن الاعلام لسنوات | صور نادرة

الرياض - محمد الاطلسي - – ولد بمحافظة القاهرة في 12 سبتمبر 1973.

2- هو نجل شقـ.ـيق المخرج إبراهيم الشقنقيري.

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3- حلم أن يكون لاعـ.ـبا لكرة القد م، لكن والده تمنى له أن يصبح طيارا مثله ومثل شقيقه الأكبر.

4- بدأ حياته الفنية بالمشاركة في عدد من الأدوار الثانوية ببعض المسلسلات مثل: “حلـ.ـم ابن السبيل، خيال الظـ ـل، هوانم جاردن سيتي”.

5- شغـ.ـلت الدر ما التليفزيونية الحيز الأكبر من حياته الفنية، وله مشاركات عديدة بمسلسلات ناجحة منها: “الو تد، العمة نور، أين قـ ـلبي، بر ه الدنيا، العند ليب، على كف عفـ ـريت، العـ.ـراف، أستاذ ورئيس قسـ.ـم”.

6- لم يشارك سينمائيا سـ.ـوى في عمـ.ـلين فقط هما: “العالمي، وسالم أبو أخته”.

7- صرح بأن سـ.ـبب رفـ.ـضه الدائم للأعمال السينمائية هو تد ني القيمة الفنية لسيناريوهات الأفلام التي عُر ضت عليه، على حد قوله ببرنامج “اليوم”، على فضائية “الحرة”.

8- دخل عالم الإنتاج التليفزيوني لأول مرة من خلال إنتاجه مسلسل “في غمـ.ـضة عين”، الذي كان من خلاله الظهور الأول للمطربة أغنام كممثلة، مع الفنانة داليا البحيري في بطولة مشـ.ـتركة، وحقق العمل نجاحا واسعا.

9- أكد أنه تعلم الكثير من الفنان عادل إمام بعد مشاركته إياه في مسلسلين هما “العـ.ـراف”، و”أستاذ ورئيس قسـ.ـم”، مـ.ـشيرا إلى أن “الزعيم” انفـ.ـعل عليه في أثناء تصوير أحد المشـ.ـاهد، بسـ.ـبب تردد “الشقنقيري” من توجيه السبـ.ـاب لشخصية “العـ.ـراف” في المسلس – أرجع سبـ ـب قلة ظهـ.ـوره الإعلامي إلى تكـ.ـرار الأسئلة التي توجه له في المـ.ـقابلات الإعلامية، لافتا إلى أنه رفـ ـض من قبل الظهور ببرامج المقـ.ـالب لعلمه المسـ.ـبق بحقيقة المقـ.ـلب، قائلا: “مش هاعرف أطلع أمثل على الناس وأقول لهم إن ده حقيقي”.

11- تعرض لحا دث خطـ ـير قبل عدة أشهر كاد أن ينـ ـهي حياته، أثناء سفره على طريق الساحل الشمالي، إذ اعتر ضت حافلة كبيرة خط سيره، فوقع حا دث مر وع م ات على أثـ ـره بعض الأفراد.

12- ارتبـ.ـط في بداية حياته الفنية بخطبة لم تستـ ـمـ ـر مع الفنانة منى زكي، وتزوج بعد ذلك من خـ.ـارج الوسـ.ـط الفني من “مروة أمجد”، وأنجب منها ولدين.