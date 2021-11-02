بالصور.. نجوم الفن والغناء في حفل زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم

احتفل الفنان حجاج عبدالعظيم بزفاف ابنته دنيا على المهندس أحمد عبدالفتاح، بأحد الفنادق الكبرى، وحضر الحفل مجموعة من نجوم الفن والغناء منهم المخرج محمد النقلى وحرمه والفنان أشرف ذكى وحرمه الفنانه روچينا وحماده هلال وعصام كاريكا ومجدي كامل وزوجته مها احمد وعبير منير وشريف باهر وإيمى طلعت ذكريا وياسمين رحمى، وعدد كبير من أصدقاء وأقارب العروسين .

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